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Авіакатастрофа в Непалі. Українців не було на борту літака, - МЗС

Фото: речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

На борту літака, який сьогодні зазнав аварії у Непалі, не було громадян України. Це підтверджує непальська сторона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Міністерства закордонних справ Олега Ніколенка в Twitter.

"За інформацією непальської сторони, українців не було на борту літака, який зазнав катастрофи на заході Непалу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні у Непалі сталася авіакатастрофа з літаком компанії Yeti Airlines, який прямував зі столиці Катманду в Покхару. Літак, на борту якого перебувало 72 особи, впав біля гирла річки.

У МЗС повідомляли, що встановлюють, чи були у літаку українці. За даними ЗМІ, на борту знаходилися громадяни Індії, Ірландії, Південної Кореї, Австралії, Франції, РФ та Аргентини.

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НепалМИД УкраиныАвиакатастрофа