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Авиакатастрофа в Непале. Украинцев не было на борту самолета, - МИД

Фото: спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

На борту самолета, который сегодня потерпел крушение в Непале, не было граждан Украины. Это подтверждает непальская сторона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Министерства иностранных дел Олега Николенко в Twitter.

"По информации непальской стороны, украинцев не было на борту самолета, потерпевшего катастрофу на западе Непала", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Непале произошла авиакатастрофа с самолетом компании Yeti Airlines, следовавшим из столицы Катманду в Покхару. Самолет, на борту которого находились 72 человека, упал в устье реки.

В МИД сообщали, что устанавливают, были ли в самолете украинцы. По данным СМИ, на борту находились граждане Индии, Ирландии, Южной Кореи, Австралии, Франции, РФ и Аргентины.

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