Авіакатастрофа у Казахстані. Росіяни збили літак, так само як Іран Boeing МАУ, - ЗМІ
Росіяни підбили літак Embraer 190 авіакомпанії AZAL, який впав у Казахстані. Ймовірно, борт збили російським зенітним ракетно-гарматним комплексом "Панцирь", який працював в автоматичному режимі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Express.
Відразу після падіння літака у мережі почали заявляти, що версія про те, що літак розбився через зграю птахів не відповідає дійсності. Пізніше були опубліковані кадри, на яких помітно, що на обшивці літака є характерні сліди від уламків зенітної ракети.
Такі сліди помітили на відносно вцілілій хвостовій частині Embraer 190, який здійснював рейс Баку-Грозний.
Відомо, що напередодні катастрофи у Грозову збивали дрони, ймовірно, відбивав атаку ЗРГК "Панцирь". Defence Express нагадує, що ще у 2020 році росіяни вихвалялися автоматичним режимом.
У Москві говорили, що "Панцирь-С" отримав "ознаки штучного інтелекту" та зможе збивати цілі без участі людини. При цьому згадка про автоматичний режим є і на сайті Міноборони РФ.
defence-ua.com
Видання зазначає, що аналогічний автоматичний режим роботи також є у ЗРК "Тор" І саме з цього комплексу, який вочевидь перебував у цьому режимі, було збито Boeing-737 української авіакомпанії МАУ рейсу PS752 під Тегераном 8 січня 2020 року.
Авіакатастрофа у Казахстані
У середу, 25 грудня, у Казахстані впав пасажирський літак Embraer 190 авіакомпанії AZAL. Він здійснював рейс з Баку до Грозного. Літак впав у районі міста Актау.
На борту перебували 67 осіб разом з екіпажем. Внаслідок авіакатастрофи загинули 38 людей.
У мережі заявляли, що літак був підбитий у Грозному, на обшивці залишилися сліди ймовірної роботи ППО. Офіційною версією катастрофи назвали зіткнення з птахами.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.