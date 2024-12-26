Авіакатастрофа у Казахстані. Експерт пояснив, чим росіяни могли підбити літак
Росіяни могли вдарити по літаку Embraer 190 авіакомпанії AZAL, який впав у Казахстані, з "Панциря". Напередодні до Чечні направили ці зенітні ракетно-гарматні комплекси.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів експерт з авіації Костянтин Криволап.
"Ну, точно не птахи. Там я помітив два розміри (отворів від влучань - ред.). Це може бути, скоріш за все, ракети з "Панциря". Але "Панцирь" - це артилерійський ракетний комплекс, він може бити і тим, і тим. От мені здається, що він там ударив і тим, і тим", - сказав експерт.
Він нагадав, що за декілька днів до авіакатастрофи глава Чечні Рамзан Кадиров випросив у диктатора Володимира Путіна ЗРГК "Панцирь". За словами Криволапа, їх поставили біля аеродрому в Грозному, звідки підбили літак.
Експерт нагадав, що комплекс "Панцирь" також має автоматичний режим збиття цілей. Оператор може коригувати його, але для цього потрібно відпрацювати взаємодію.
"Там ще є автоматичний режим, який розрахований на ситуацію, коли летить багато цілей з різних сторін. Оператор може втручатися, щоб обрати, яка ціль більш вагома. Фактично так (система сама обирає, що збити - ред.), але оператор може втручатися. Але треба тренуватись, щоб відпрацювати таку взаємодію машини і людини, а там такого часу не було. Що нажали, те і нажали, що ударили, те й ударили", - пояснив Криволап.
Авіакатастрофа у Казахстані
У Казахстані 25 грудня впав пасажирський літак Embraer 190 авіакомпанії AZAL. На борту перебувало 67 осіб. За останньою інформацією, внаслідок аварії загинули 38 людей.
Літак азербайджанських авіаліній летів з Баку до Грозного. Повідомляється, що у Грозному, де до цього збивали дрони, підбили літак, тому він не зміг сісти. У результаті Embraer 190 впав у районі міста Актау.
Спочатку заявляли, що нібито літак розбився через зіткнення зі зграєю птахів. Проте у мережі показали рештки літака, на корпусі якого помітні сліди від уламків зенітної ракети.
Як пише видання Euronews, в Азербайджані підтвердили, що причиною авіакатастрофи була російська ракета.
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