Авиакатастрофа в Казахстане: следствие рассматривает несколько версий

Фото: авиакатастрофа в Казахстане (twitter.com/yujanka1925)

Авиакатастрофа в Казахстане могла произойти из-за неисправности самолета или ошибки пилота

Следственно-оперативная группа по делу об авиакатастрофе в Казахстане отрабатывает несколько версий происшествия. Об этом заявил министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев, передает tengrinews.kz.

Сообщается, что отрабатываются версии технической неисправности самолета, погодных и метеорологических условий, а также возможных ошибок при пилотировании.

"Следствием изучаются все документы, аудио и видеозаписи. Назначен ряд экспертиз на состояние воздушного судна", - заявил Тургумбаев.

Он подчеркнул, что следствие восстановит хронологию всех событий, предшествовавших авиакатастрофе. На данный момент проверяется работа всех наземных и авиационных служб, которые участвуют в организации полетов, допрашиваются пассажиры и ответственные лица.

Кроме того, с воздушного судна изъяты самописцы и бортовой журнал. В настоящее время продолжается осмотр района падения самолета.

Напомним, авиакатастрофа в Казахстане произошла 27 декабря. В результате авиакатастрофы погибли 12 человек, еще почти 70 пострадали.

Также известно, что на борту самолета были два гражданина Украины, они выжили и находятся в больнице.