Авіакатастрофа в Казахстані: слідство розглядає кілька версій

Фото: авіакатастрофа в Казахстані (twitter.com/yujanka1925)

Авіакатастрофа в Казахстані могла статися через несправність літака або помилку пілота

Слідчо-оперативна група у справі про авіакатастрофу в Казахстані відпрацьовує кілька версій події. Про це заявив міністр внутрішніх справ Казахстану Ерлан Тургумбаєв, передає tengrinews.kz.

Повідомляється, що відпрацьовуються версії технічної несправності літака, кліматичних і метеорологічних умов, а також можливих помилок при пілотуванні.

"Слідством вивчаються всі документи, аудіо і відеозаписи. Призначено низку експертиз на стан повітряного судна", - заявив Тургумбаєв.

Він підкреслив, що слідство відновить хронологію всіх подій, що передували авіакатастрофі. На даний момент перевіряється робота всіх наземних і авіаційних служб, які беруть участь в організації польотів, допитуються пасажири і відповідальні особи.

Крім того, з повітряного судна вилучені самописці і бортовий журнал. В даний час триває огляд району падіння літака.

Нагадаємо, авіакатастрофа в Казахстані сталася 27 грудня. В результаті авіакатастрофи загинули 12 людей, ще майже 70 постраждали.

Також відомо, що на борту літака були два громадянина України, вони вижили і перебувають в лікарні.