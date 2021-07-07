Авиакатастрофа на Камчатке: подтвердилась информация, что выживших нет

В Минтрансе РФ подтвердили, что в результате авиакатастрофы на Камчатке никто не выжил. На борту Ан-26 было 28 пассажиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

"Выживших в катастрофе Ан-26 на Камчатке нет, подтвердили в Минтрансе РФ", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Камчатке начали извлекать из воды тела погибших при крушении самолета Ан-26. На месте авиакатастрофы обнаружили девять тел.

Вчера утром стало известно, что самолет Ан-26, который летел из Петропавловск-Камчатского в поселок Палана перестал выходить на связь после того, как начал заходить на посадку.

РБК-Украина писало, что в России назвали возможную причину авиакатастрофы на Камчатке.