Авіакатастрофа на Камчатці: підтвердилася інформація про відсутність тих, хто вижив

У Мінтрансі РФ підтвердили, що в результаті авіакатастрофи на Камчатці ніхто не вижив. На борту Ан-26 було 28 пасажирів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

"Тих, що вижили в катастрофі Ан-26 на Камчатці немає, підтвердили в Мінтрансі РФ", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на Камчатці почали витягувати з води тіла загиблих при катастрофі літака Ан-26. На місці авіакатастрофи виявили дев'ять тіл.

Вчора вранці стало відомо, що літак Ан-26, який летів з Петропавловськ-Камчатського в селище Палана перестав виходити на зв'язок після того, як почав заходити на посадку.

РБК-Україна писало, що в Росії назвали можливу причину авіакатастрофи на Камчатці.