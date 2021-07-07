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Авіакатастрофа на Камчатці: підтвердилася інформація про відсутність тих, хто вижив

Автор: РБК-Україна

У Мінтрансі РФ підтвердили, що в результаті авіакатастрофи на Камчатці ніхто не вижив. На борту Ан-26 було 28 пасажирів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

На місці аварії літака Ан-26 тривають пошукові роботи.

"Тих, що вижили в катастрофі Ан-26 на Камчатці немає, підтвердили в Мінтрансі РФ", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на Камчатці почали витягувати з води тіла загиблих при катастрофі літака Ан-26. На місці авіакатастрофи виявили дев'ять тіл.

Вчора вранці стало відомо, що літак Ан-26, який летів з Петропавловськ-Камчатського в селище Палана перестав виходити на зв'язок після того, як почав заходити на посадку.

РБК-Україна писало, що в Росії назвали можливу причину авіакатастрофи на Камчатці.

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