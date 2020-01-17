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Пристайко объяснил, почему посольство исключило версию ракетного удара по самолету МАУ

Новости » Политика     17.01.2020 - 12:21
Пристайко объяснил, почему посольство исключило версию ракетного удара по самолету МАУ
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

По его словам, это была реакция первая в состоянии шока

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, почему посольство Украины в Иране сначала исключило версию ракетного удара или теракта в авиакатастрофе самолета МАУ, сбитого вблизи Тегерана. Об этом он сказал, выступая в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, это была реакция первая в состоянии шока.

"Я как министр иностранных дел приношу извинения за действия посольства, действительно это была реакция первая в состоянии шока, который пережило наше посольство, прибыв на место, где погибли наши люди... Посольство сделало ошибку в том, что оно подало информацию полученную от иранской стороны, официально, не указав, что это по информации иранской стороны", - сказал Пристайко.

Он также добавил, что от такого ответственного заявления стоило воздержаться, но, как заявляет Пристайко, посольство пыталось как можно быстрее сообщить о том, что эта авиакатастрофа произошла.

Напомним, ранее сообщалось, что Иран готов передать Украине черные ящики сбитого самолета МАУ. Иран передаст Украине бортовые самописцы после того, как их на месте обработает следственная группа.

Пристайко ранее заявил, что Иран на самом высоком уровне признает ответственность за сбитый украинский самолет и не пытается переложить вину на США.

Авиакатастрофа в Иране произошла 8 января 2020 года. Лайнер компании МАУ выполнял международный рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, но через несколько минут после взлета упал в 15 километрах от аэропорта вылета. Жертвами катастрофы стали 176 человек, ответственность за катастрофу взял Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Украина заявила об ответственности "верхушки" Ирана в катастрофе МАУ Иран готов передать Украине черные ящики сбитого самолета МАУ
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