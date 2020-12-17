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Авиакатастрофа в Иране: Украина и Канада обсудили ускорение расследования

Автор: Анастасия Рокитна

Украина и Канада обсудили повышение оперативности расследования авиакатастрофы украинского самолета в Иране. Стороны провели видеовстречу.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов обсудил с представителями правоохранительных органов, дипломатического корпуса и судебных экспертов Канады расследование дела.

"Участники встречи обсудили дальнейшие пути активизации сотрудничества между Украиной и Канадой, что позволит повысить оперативность и качество расследования авиакатастрофы", - говорится в сообщении.

Напомним, Иран отозвал предложение о выплате семьям погибших в катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины". Средства на компенсации хотели выделить из фонда национального развития.

Отметим, что украинские следователи так и не смогли допросить подозреваемых в атаке на самолет авиакомпании МАУ в Иране.

РБК-Украина писало, что пострадавшие страны требуют наказать виновных в катастрофе МАУ в Иране.

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