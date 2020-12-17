Авіакатастрофа в Ірані: Україна та Канада обговорили пришвидшення розслідування

Україна та Канада обговорили підвищення оперативності розслідування авіакатастрофи українського літака в Ірані. Сторони провели відеозустріч.

Про це повідомоляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов обговорив з представниками правоохоронних органів, дипломатичного корпусу та судових експертів Канади розслідування справи.

"Учасники зустрічі обговорили подальші шляхи активізації співпраці між Україною та Канадою, що дозволить підвищити оперативність та якість розслідування авіакатастрофи", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Іран відкликав пропозицію про виплату сім'ям загиблих в катастрофі літака "Міжнародних авіаліній України". Кошти на компенсації хотіли виділити з фонду національного розвитку.

Зазначимо, українські слідчі так і не змогли допитати підозрюваних в атаці на літак авіакомпанії МАУ в Ірані.

Також РБК-Україна писало, що постраждалі країни вимагають покарати винних у катастрофі МАУ в Ірані.