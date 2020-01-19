Авиакатастрофа в Иране: тела погибших украинцев доставили в Украину

Тела погибших в результате атаки на самолет МАУ в Иране украинцев доставили в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Офиса президента Украины в Facebook.

Так, самолет с телами украинцев, погибших в результате авиакатастрофы самолета МАУ в Иране, прибыл в международный аэропорт "Борисполь".

На церемонию прощания с погибшими прибыли президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук, министр иностранных дел Вадим Пристайко, спикер парламента Дмитрий Разумков, глава СБУ Иван Баканов и другие представители власти.

В авиакомпании МАУ заявляли, что к прощанию с погибшими будут допущены все, а сама церемония состоится у терминала B международного аэропорта "Борисполь". Церемония прощания с погибшими будет проходить с 13:00 до 19:00.

Фото: в аэропорту "Борисполь" прощаются с погибшими в авиакатастрофе в Иране (РБК-Украина)

На этой неделе сообщалось, что в Иране завершилась идентификация тел всех 11 украинцев, погибших в результате авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Тегеране.

Отметим, Украина требует фиксации признания Ираном своей вины в официальном документе. По словам Пристайко, вопрос будет подниматься на заседании Совбеза ООН.

Авиакатастрофа в Иране произошла 8 января 2020 года. Лайнер компании "Международные авиалинии Украины" выполнял международный рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. Через несколько минут после взлета его сбил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана, якобы перепутав с американским самолетом. Жертвами катастрофы стали 176 человек - все, кто был на борту.

Украинским экспертам первыми удалось обнаружить элементы ракеты, которой был сбит самолет "Международных авиалиний Украины" в Тегеране, и сделали они это благодаря личным вещам жертв падения самолета.