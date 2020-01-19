Авіакатастрофа в Ірані: тіла загиблих українців доставили в Україну

Тіла загиблих в результаті атаки на літак МАУ в Ірані українців доставили в Україну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Офісу президента України в Facebook.

Так, літак з тілами українців, які загинули в результаті авіакатастрофи літака МАУ в Ірані, прибув в міжнародний аеропорт "Бориспіль".

На церемонію прощання з загиблими прибули президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, міністр закордонних справ Вадим Пристайко, спікер парламенту Дмитро Разумков, глава СБУ Іван Баканов та інші представники влади.

В авіакомпанії МАУ заявляли, що до прощання з загиблими будуть допущені всі, а сама церемонія відбудеться біля термінала B міжнародного аеропорту "Бориспіль". Церемонія прощання з загиблими проходитиме з 13:00 до 19:00.

Фото: в аеропорту "Бориспіль" прощаються з загиблими в авіакатастрофі в Ірані (РБК-Україна)

На цьому тижні повідомлялося, що в Ірані завершилася ідентифікація тіл всіх 11 українців, загиблих в результаті авіакатастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" в Тегерані.

Відзначимо, Україна вимагає фіксації визнання Іраном своєї провини в офіційному документі. За словами Пристайко, питання буде підніматися на засіданні Радбезу ООН.

Авіакатастрофа в Ірані сталася 8 січня 2020 року. Лайнер компанії "Міжнародні авіалінії України" виконував міжнародний рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ. Через кілька хвилин після зльоту його збив Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану, нібито переплутавши з американським літаком. Жертвами катастрофи стали 176 осіб - всі, хто був на борту.

Українським експертам першими вдалося виявити елементи ракети, якою був збитий літак "Міжнародних авіаліній України" в Тегерані, і зробили вони це завдяки особистим речам жертв падіння літака.