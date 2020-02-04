Авиакатастрофа в Иране: главы МИД пяти стран встретятся в Мюнхене

На полях Мюнхенской конференции по безопасности пройдет встреча министров иностранных дел стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе в Иране. Соответствующую информацию РБК-Украина подтвердили в МИД Украины.

В частности, в МИД подтвердили, что такие планы на сегодня прорабатываются.

"На полях конференции по безопасности 14-16 февраля планируется встреча глав МИД стран, граждане которых погибли в результате катастрофы самолета МАУ", - заявили в МИД.

Напомним, ранее министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что Иран обязан как можно быстрее обеспечить возможность расшифровки черных ящиков украинского самолета.

Ранее также сообщалось, что Украина настаивает на выплате компенсаций семьям погибших в результате авиакатастрофы МАУ согласно нормам международного права. До этого Тегеран предложил компенсацию в сумме 80 тыс. долларов за каждого погибшего. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, эти суммы являются недостаточными, и Киев будет добиваться их увеличения.