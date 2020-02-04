Франция готова помочь в расшифровке "черных ящиков" сбитого в Иране самолета МАУ

Фото: авиакатастрофа в Иране (twitter.com/SZimpas)

Посол Франции официально сообщил украинский МИД о готовности помочь

Франция готова помочь Украине в исследовании бортовых самописцев - так называемых "черных ящиков" - сбитого в Иране самолета Boeing 737-800 компании "Международные авиалинии Украины". Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на hromadske.

Как рассказал посол Франции в Украине Этьен де Понсен, позиция Франции относительно возможности исследовать "черные ящики" сбитого в Иране 8 января самолета является вполне положительной.

"Я об этом официально сообщило Министерство иностранных дел Украины. Если будет запрос с украинской стороны - мы готовы... Украина может рассчитывать на помощь Франции, если будет запрос на транспортировку "черных ящиков" до Франции", - сказал посол.

Он также подчеркнул, что Франции есть одна из лучших в мире лабораторий для анализа бортовых самописцев.

"У нас есть техническая возможность и политическая воля это сделать", - добавил Этьен де Понсен.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский ранее рассказал, что Иран предложил семьям погибших украинцев компенсацию на 80 тыс. долларов. По его словам, эти суммы недостаточны, и Киев будет добиваться ее увеличения.