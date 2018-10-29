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Авіакатастрофа в Індонезії стала першою для нового покоління Boeing

Новини » Надзвичайні події    29.10.2018 - 11:29
Ілюстративне фото (flickr.com)
Ілюстративне фото (flickr.com)

Раніше не було зафіксовано жодних інцидентів з Boeing 737 покоління MAX

Авіакатастрофа в Індонезії 29 жовтня, в результаті якої розбився Boeing 737 MAX 8, стала першою для літаків цього покоління. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що катастрофа літака Boeing 737 MAX 8 біля узбережжя острова Ява стала першою для літаків цього покоління. MAX різних версій тільки минулого року почали поставлятися авіаперевізникам.

Відзначимо, за даними сайту b737.org.uk, який відстежує інциденти з літаками Boeing 737, до катастрофи в Індонезії жодних пригод за участю покоління MAX не було зафіксовано.

Boeing 737 MAX за своїми характеристиками перевершує Boeing 737 серії Next-Generation. MAX відрізняється низькою витратою палива (менше на 14%), скороченням спротиву, шкідливих викидів і шумового сліду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські дипломати перевіряють наявність громадян України на борту літака, який розбився біля берегів Індонезії.

За даними місцевої влади, лайнер пропав з радарів через 13 хвилин після вильоту з аеропорту Джакарти. Екіпаж літака запитував дозвіл на повернення в аеропорт вильоту. На борту перебували 189 осіб.

Опубліковано фото і відео з місця падіння літака в Індонезії
Новини України катастрофаИндонезияBoeing 737Літак
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