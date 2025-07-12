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Авіакатастрофа в Індії: представлено попередні результати розслідування

Субота 12 липня 2025 01:58
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Авіакатастрофа в Індії: представлено попередні результати розслідування Фото: у літаку Dreamliner було відключено подачу палива (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

Перед катастрофою літака Boeing 787 Dreamliner авіакомпанії Air India в Індії пілоти повідомляли про відключення подачі палива в двигуни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Індійська влада представила попередні висновки розслідування авіакатастрофи, в яких йшлося про те, що після зльоту перемикачі подачі палива були відключені. На тлі цього двигуни втратили тягу.

Було розшифровано запис розмови пілотів. Один із них, як зазначено у звіті, запитав іншого, чому той натиснув кнопку "cutoff" ("відключено"). Той йому відповів, що не робив цього.

За даними видання, після цього тумблери були переведені в положення "run" ("робота"). Згідно з попередніми даними розслідування, під час авіакатастрофи один із двигунів починав набирати тягу, а другий не встиг цього зробити.

Катастрофа літака в Індії

12 червня в індійському місті Ахмедабад сталася авіакатастрофа. Пасажирський літак упав на дах медичного гуртожитку майже одразу після зльоту.

Один пасажир вижив. Ним виявився громадянин Великої Британії Вішваш Кумар Рамеш.

Пілот до аварії встиг повідомити про проблему. Капітан Boeing 787-8 Dreamliner подавав диспетчерській службі сигнал, що повітряне судно не може набрати необхідну тягу для зльоту.

Докладніше про те, що відомо про трагедію, можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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Індія Авіакатастрофа
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