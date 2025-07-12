Авіакатастрофа в Індії: представлено попередні результати розслідування

Перед катастрофою літака Boeing 787 Dreamliner авіакомпанії Air India в Індії пілоти повідомляли про відключення подачі палива в двигуни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС .

Індійська влада представила попередні висновки розслідування авіакатастрофи, в яких йшлося про те, що після зльоту перемикачі подачі палива були відключені. На тлі цього двигуни втратили тягу.

Було розшифровано запис розмови пілотів. Один із них, як зазначено у звіті, запитав іншого, чому той натиснув кнопку "cutoff" ("відключено"). Той йому відповів, що не робив цього.

За даними видання, після цього тумблери були переведені в положення "run" ("робота"). Згідно з попередніми даними розслідування, під час авіакатастрофи один із двигунів починав набирати тягу, а другий не встиг цього зробити.