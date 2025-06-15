Авиакатастрофа в Индии: пилот до аварии успел сообщить о проблеме

В Индии 13 июня разбился пассажирской самолет, в результате которой были сотни жертв. За мгновение до авиакатастрофы пилот успел сообщить, что авиатранспорт не может набрать тягу.

Как пишут СМИ, в последние мгновения перед авиакатастрофой, капитан Boeing 787-8 Dreamliner подавал диспетчерской службе сигнал, что воздушное судно не может набрать необходимую тягу для взлета.

По данным Министерства авиации США, самолет поднялся всего на 200 метров, после чего резко потерял высоту и потерпел катастрофу примерно в двух километрах от взлетно-посадочной полосы.

Сообщения, отправленные пилотом, были следующими: "тяга не достигнута", "падение", "линия связи между время этой передачи очень слабая", "скоро".

Известно, что пилот сообщил о проблеме менее чем через минуту после взлета. Когда диспетчеры воздушного движения пытались ответить на экстренный вызов пилота, связь уже была потеряна - самолет разбился за считанные секунды. На данный момент причины трагедии не установлены. На месте падения был найден "черный ящик", который сейчас изучают следователи.

Окончательный вывод об обстоятельствах катастрофы планируют обнародовать в течение трех месяцев. Расследование проводит индийское Бюро по расследованию авиационных инцидентов (AAIB) при участии команд из США и Великобритании.

"Расшифровка этого черного ящика даст глубокое понимание того, что на самом деле произошло во время катастрофы", - сообщил министр гражданской авиации Рам Мохан Найду Кинджарапу.

Авиационные власти Индии воздержалась от каких-либо версий относительно причин падения Boeing 787-8 Dreamliner, однако заверила, что внимательно изучать все гипотезы, которые распространяются относительно катастроф.

По последним данным, количество погибших возросло: The Guardian сообщает о 279 жертвах, тогда как BBC - о 270. На месте трагедии спасатели до сих пор разбирают обломки и работают над установлением точного количества погибших, и заставляют ДНК-экспертизы для идентификации тел.

Сообщается, что в больницах сотни родственников предоставили образцы ДНК для сравнения. Большинство тел серьезно обгорели или изуродованы, что значительно усложняет процесс опознания. Часть семей выражает разочарование, что процесс длится долго.

Также СМИ пишут, что в связи с катастрофой, Генеральный директорат гражданской авиации Индии (DGCA) распорядился провести дополнительные проверки безопасности самолетов моделей Boeing 787-8 и 787-9, которые эксплуатирует Air India. В ведомстве объяснили это превентивной мерой.