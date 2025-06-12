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Авіакатастрофа в Індії: МЗС з'ясовує, чи були українці на борту

Ілюстративне фото: МЗС з'ясовує, чи були українці на борту літака, який розбився в Індії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін, Мілан Лєліч

Неподалік від індійського аеропорту міста Ахмедабад сталась авіакатастрофа за участі пасажирського літака. Наразі з'ясовується, чи перебували на борту українці.

Про це РБК-Україна повідомило Міністерство закордонних справ (МЗС) України.

Як відзначили у відомстві, наразі з'ясовується, чи були громадяни України на борту літака, який розбився в Індії. 

Авіакатастрофа в Індії 

Авіакатастрофа сталась невдовзі після зльоту з Міжнародного аеропорту імені Сардара Валлабхбхая Пателя. Літак впав у районі Мегхані та спричинив велиу пожежу. 

Спочатку ЗМІ наводили різні числа щодо кількості пасажирів у літаку. Згідно з останніми даними, на борту перебували 242 людини

Згідно з даними Flightradar24, в авіакатастрофу потрапив Boeing 787-8 Dreamliner з реєстраційним номером VT-ANB. Air India, своєю чергою, підтвердила інформацію та відзначила, що літак прямував з індійського міста Ахмедабад до міжнародного аеропорту Лондон-Гатвік.

Наразі на місці працюють пожежники, рятувальники та медики. Офіційної інформації щодо кількості загиблих й поранених поки що немає

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МЗС УкраїниІндія