Авіакатастрофа в Індії: МЗС з'ясовує, чи були українці на борту

Як відзначили у відомстві, наразі з'ясовується, чи були громадяни України на борту літака, який розбився в Індії.

Авіакатастрофа в Індії

Авіакатастрофа сталась невдовзі після зльоту з Міжнародного аеропорту імені Сардара Валлабхбхая Пателя. Літак впав у районі Мегхані та спричинив велиу пожежу.

Спочатку ЗМІ наводили різні числа щодо кількості пасажирів у літаку. Згідно з останніми даними, на борту перебували 242 людини.

Згідно з даними Flightradar24, в авіакатастрофу потрапив Boeing 787-8 Dreamliner з реєстраційним номером VT-ANB. Air India, своєю чергою, підтвердила інформацію та відзначила, що літак прямував з індійського міста Ахмедабад до міжнародного аеропорту Лондон-Гатвік.

Наразі на місці працюють пожежники, рятувальники та медики. Офіційної інформації щодо кількості загиблих й поранених поки що немає.