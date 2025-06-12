Авиакатастрофа в Индии: МИД выясняет, были ли украинцы на борту

Как отметили в ведомстве, сейчас выясняется, были ли граждане Украины на борту самолета, который разбился в Индии.

Авиакатастрофа в Индии

Авиакатастрофа произошла вскоре после взлета из Международного аэропорта имени Сардара Валлабхбхая Пателя. Самолет упал в районе Мегхани и вызвал большой пожар.

Сначала СМИ приводили разные числа по количеству пассажиров в самолете. Согласно последним данным, на борту находились 242 человека.

Согласно данным Flightradar24, в авиакатастрофу попал Boeing 787-8 Dreamliner с регистрационным номером VT-ANB. Air India, в свою очередь, подтвердила информацию и отметила, что самолет направлялся из индийского города Ахмедабад в международный аэропорт Лондон-Хатвик.

Сейчас на месте работают пожарные, спасатели и медики. Официальной информации о количестве погибших и раненых пока нет.