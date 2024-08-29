Авіакатастрофа у Броварах. Прокурори скерували до суду обвинувальний акт

До суду скеровано обвинувальний акт щодо п’ятьох посадовців Державної служби України з надзвичайних ситуацій у справі, яка стосується авіакатастрофи у Броварах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.
Зазначається, що досудове розслідування завершилось у листопаді 2023 року. Дотепер тривало ознайомлення підозрюваними, їхніми захисниками та потерпілими з матеріалами провадження.
Згідно з розслідуванням, обвинувачені порушили правила безпеки польоту гелікоптера.
Підозру було оголошено:
У січні 2023 року був запланований візит керівництва Міністерства внутрішніх справ (МВС) до Харківської й Дніпропетровської областей. Посадовці ДСНС залучили до делегації гелікоптер, який не мав дозвільних документів на виконання інших видів польотів.
Внаслідок складних погодних умов вертоліт виконував політ на гранично низькій висоті. Командир екіпажу втратив орієнтування і допустив зіткнення із землею.
Також під час падіння було пошкоджено дитячий садок, сусідні будівлі й припарковані автомобілі.
Внаслідок авіакатастрофи загинули 14 людей, а 31 отримала поранення. Серед загиблих:
Докладніше про катастрофу у Броварах та її розслідування - у матеріалі РБК-Україна.
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