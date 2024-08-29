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Авиакатастрофа в Броварах. Прокуроры направили в суд обвинительный акт

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В суд направлено обвинительное заключение в отношении пяти должностных лиц Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям по делу, которое касается авиакатастрофы в Броварах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что досудебное расследование завершилось в ноябре 2023 года. До сих пор продолжалось ознакомление подозреваемыми, их защитниками и потерпевшими с материалами производства. 

Согласно расследованию, обвиняемые нарушили правила безопасности полета вертолета

Подозрение было объявлено 

  • четырем должностным лицам Управления авиации и авиационного поиска ГСЧС и специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы ГСЧС (нарушение правил безопасности полетов воздушного транспорта, повлекшее гибель людей);
  • главе службы безопасности полетов этого же отряда (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

Авиакатастрофа в Броварах 

В январе 2023 года был запланирован визит руководства Министерства внутренних дел (МВД) в Харьковскую и Днепропетровскую области. Чиновники ГСЧС привлекли к делегации вертолет, который не имел разрешительных документов на выполнение других видов полетов.

Вследствие сложных погодных условий вертолет выполнял полет на предельно низкой высоте. Командир экипажа потерял ориентировку и допустил столкновение с землей.

Также при падении были повреждены детский сад, соседние здания и припаркованные автомобили. 

В результате авиакатастрофы погибли 14 человек, а 31 получил ранения. Среди погибших: 

  • министр внутренних дел Денис Монастырский;
  • заместитель Монастырского Евгений Енин; 
  • четыре женщины и малолетний ребенок. 

Подробнее о катастрофе в Броварах и ее расследовании - в материале РБК-Украина.

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БроварыОфис Генпрокурора