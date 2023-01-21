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Авіакатастрофа в Броварах: коли очікувати перші результати розслідування

Фото: перші результати розслідування трагедії в Броварах можуть бути відомі вже наступного тижня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Продовжується розслідування падіння гелікоптера в Броварах. Перші результати можуть бути відомі вже наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву члена комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського в ефірі телемарафону.

"Ще йде розслідування. Розглядається за версією СБУ кілька головних факторів, тому ще зарано говорити про причини...Я думаю, що найближчим часом ми отримаємо більш-менш зрозумілу картину того, що відбулось", - сказав Веніславський.

Він висловив сподівання, що на кінець наступного тижня вже можна розраховувати на перші результати комісії.

Що відомо про розслідування авіакатастрофи в Броварах

Нагадаємо, що 18 січня у Броварах на дитячий садок впав гелікоптер, на борту якого було керівництво МВС, включно з міністром Денисом Монастирським.

Зазначимо, що наразі СБУ розглядає три версії причин трагедії, а саме: порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера або умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

Додамо, що також уряд доручив створити спеціальну робочу групу, яка візьме на контроль розслідування падіння вертольота у Броварах.

Тим часом в. о. міністра внутрішніх справ України Ігор Клименко пообіцяв якнайшвидше встановити причини трагедії.

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