Авіакатастрофа в Броварах: коли очікувати перші результати розслідування

"Ще йде розслідування. Розглядається за версією СБУ кілька головних факторів, тому ще зарано говорити про причини...Я думаю, що найближчим часом ми отримаємо більш-менш зрозумілу картину того, що відбулось", - сказав Веніславський.

Він висловив сподівання, що на кінець наступного тижня вже можна розраховувати на перші результати комісії.

Що відомо про розслідування авіакатастрофи в Броварах

Нагадаємо, що 18 січня у Броварах на дитячий садок впав гелікоптер, на борту якого було керівництво МВС, включно з міністром Денисом Монастирським.

Зазначимо, що наразі СБУ розглядає три версії причин трагедії, а саме: порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера або умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

Додамо, що також уряд доручив створити спеціальну робочу групу, яка візьме на контроль розслідування падіння вертольота у Броварах.

Тим часом в. о. міністра внутрішніх справ України Ігор Клименко пообіцяв якнайшвидше встановити причини трагедії.

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