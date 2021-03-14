Авиакатастрофа Ан-26 в Казахстане: началась расшифровка "черного ящика"

В Казахстане специалисты начали расшифровку бортового самописца самолета Ан-26, разбившегося при аварийной посадке в Алматы 13 марта.

"В настоящее время члены комиссии находятся на месте крушения воздушного судна. Бортовой самописец (т.н. "черный ящик") извлечен. Ведутся работы по расшифровке данных, результаты которых будут озвучены в ближайшее время", - говорится в сообщении.

В КНБК добавили, что с родными и близкими погибших работают психологи, а также для оказания медицинской помощи задействованы специалисты госпиталя комитета в городе Алматы.

Также в КНБК заявили о работе по оказанию "необходимой материальной и иной помощи семьям погибших и пострадавших", в том числе для организации ритуальных мероприятий.