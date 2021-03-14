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Авиакатастрофа Ан-26 в Казахстане: началась расшифровка "черного ящика"

Новина українською → Казахстан, Воскресенье 14 марта 2021 15:16
Авиакатастрофа Ан-26 в Казахстане: началась расшифровка "черного ящика" Фото: место авиакатастрофы (aa.com.tr)
Автор: Андрей Василюк

В Казахстане специалисты начали расшифровку бортового самописца самолета Ан-26, разбившегося при аварийной посадке в Алматы 13 марта.

Об этом сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности Казахстана (КНБК).

"В настоящее время члены комиссии находятся на месте крушения воздушного судна. Бортовой самописец (т.н. "черный ящик") извлечен. Ведутся работы по расшифровке данных, результаты которых будут озвучены в ближайшее время", - говорится в сообщении.

В КНБК добавили, что с родными и близкими погибших работают психологи, а также для оказания медицинской помощи задействованы специалисты госпиталя комитета в городе Алматы.

Также в КНБК заявили о работе по оказанию "необходимой материальной и иной помощи семьям погибших и пострадавших", в том числе для организации ритуальных мероприятий.

Напомним, военный самолет АН-26 сообщением Нур-Султан - Алматы пропал с радаров и совершил аварийную посадку в аэропорту Алматы.

В результате 4 человека погибли, 2 пострадавших направлены ближайшую в больницу.

Ранее сообщалось, что 7 марта на северо-западе Франции разбился частный вертолет, на борту которого находился французский политик и миллиардер Оливье Дассо. В результате трагедии погиб он и пилот.

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