Авіакатастрофа Ан-26 в Казахстані: почалася розшифровка "чорної скриньки"

В Казахстані фахівці почали розшифровку бортового самописця літака Ан-26, що розбився при аварійній посадці в Алмати 13 березня.

"Наразі члени комісії знаходяться на місці аварії повітряного судна. Бортовий самописець (т. зв. "чорний ящик") вилучено. Ведуться роботи з розшифровки даних, результати яких будуть озвучені найближчим часом", - йдеться в повідомленні.

В КНБК додали, що з рідними і близькими загиблих працюють психологи, а також для надання медичної допомоги залучені фахівці госпіталю комітету в місті Алмати.

Також в КНБК заявили про роботу з надання "необхідної матеріальної та іншої допомоги сім'ям загиблих та постраждалих", у тому числі для організації ритуальних заходів.