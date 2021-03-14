ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Авіакатастрофа Ан-26 в Казахстані: почалася розшифровка "чорної скриньки"

Новость на русском → Казахстан, Неділя 14 березня 2021 15:16
Авіакатастрофа Ан-26 в Казахстані: почалася розшифровка "чорної скриньки" Фото: місце авіакатастрофи (aa.com.tr)
Автор: Андрій Василюк

В Казахстані фахівці почали розшифровку бортового самописця літака Ан-26, що розбився при аварійній посадці в Алмати 13 березня.

Про це повідомляє прес-служба Комітету національної безпеки Казахстану (КНБК).

"Наразі члени комісії знаходяться на місці аварії повітряного судна. Бортовий самописець (т. зв. "чорний ящик") вилучено. Ведуться роботи з розшифровки даних, результати яких будуть озвучені найближчим часом", - йдеться в повідомленні.

В КНБК додали, що з рідними і близькими загиблих працюють психологи, а також для надання медичної допомоги залучені фахівці госпіталю комітету в місті Алмати.

Також в КНБК заявили про роботу з надання "необхідної матеріальної та іншої допомоги сім'ям загиблих та постраждалих", у тому числі для організації ритуальних заходів.

Нагадаємо, військовий літак АН-26 сполученням Нур-Султан - Алмати зник з радарів і здійснив аварійну посадку в аеропорту Алмати.

В результаті 4 людини загинули, 2 постраждалих направлені в найближчу лікарню.

Раніше повідомлялося, що 7 березня на північному заході Франції розбився приватний гелікоптер, на борту якого перебував французький політик і мільярдер Олів'є Дассо. В результаті трагедії загинув він і пілот.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі авиакатастрофа
NEWS
Дубінського можуть виключити з партії "Слуга народу"
Дубінського можуть виключити з партії "Слуга народу"
DAILY
Невелика гра. Як працює азартний бізнес в Україні після легалізації
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Невелика гра. Як працює азартний бізнес в Україні після легалізації