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В Казахстане разбился военный самолет, четыре человека погибли

Новина українською → Суббота 13 марта 2021 15:31
В Казахстане разбился военный самолет, четыре человека погибли
Автор: Александр Белоус

Военный самолет АН-26 разбился при аварийной посадке в Алматы (Казахстан). Погибли четыре человека, еще двое пострадали,

Об этом сообщает Tengrinews.kz.

По информации издания, военный самолет АН-26 сообщением Нур-Султан - Алматы пропал с радаров и совершил аварийную посадку в аэропорту Алматы.

"По предварительным данным, 4 человека погибли, 2 пострадавших направлены ближайшую в больницу", - сообщили в МЧС Казахстана.

В ведомстве добавили, что на месте сейчас работают 10 реанимационных бригад скорой помощи, а также 45 человек, 15 единиц техники ДЧС Алматы, ДЧС Алматинской области, службы аэропорта, РОСО МЧС РК, службы спасения.

Как сообщало РБК-Украина, 7 марта, на северо-западе Франции разбился частный вертолет, на борту которого находился французский политик и миллиардер Оливье Дассо. В результате трагедии погиб он и пилот.

Напомним, 4 марта военный вертолет разбился на юго-востоке Турции, в результате чего погибли девять солдат, а четыре пострадали.

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