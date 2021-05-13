Авиакатастрофа АН-26 в Чугуеве: в ГБР назвали основную причину падения самолета

"Основной причиной трагедии является незаконное разрешение руководителем полетов на аэродроме "Чугуев" на взлеты указанного самолета конвейерным способом", - отметил представитель ГБР.

Он пояснил, что такие разрешения происходили в течение последних четырех полетов перед трагедией.

"Во время захода на последний взлет, когда была выявлена поломка системы ПРТ-24, которая свидетельствовала о некорректной работе левого двигателя, но в связи с тем, что происходил конвейер, указанная поломка не смогла быть экипажем выявлена своевременно", - подчеркнул он.

Приймачок отметил, что экипаж взлетел с этой поломкой, однако руководители полетов не предоставили практическую помощь экипажу в дальнейших действиях для безопасной посадки самолета.

"Вследствие того, что экипаж был недостаточно подготовленным к полетам ночью, при отсутствии помощи со стороны руководства, произошло его падение и дальнейшими трагическими последствиями", - заявил представитель ГБР.

Кроме того, следствие установило, что во время учебных полетов руководство университета допускало полеты самолетов с превышением их допустимой взлетно-посадочной массы.

"Происходили постоянные смешивания таких членов экипажа-курсантов и постоянные перегрузки количества курсантов на борту самолета. Что касается 25 сентября, на борту самолета вместо определенных нормативами 10 курсантов-штурманов в салоне самолета находилось аж 20, то есть в два раза больше", - объяснили в ГБР.

Также к выполнению полетов незаконно допустили командира экипажа. По словам Приймачка, он не имел права в этот день выполнять полеты ночью, поскольку не возобновлял навыки полетов ночью в течение более 11 месяцев.

"В этот день он не справился с ситуацией, поскольку не имел соответствующих навыков", - сказал начальник следственного отдела бюро.

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