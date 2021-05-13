Авіакатастрофа АН-26 у Чугуєві: у ДБР назвали основну причину падіння літака

"Основною причиною трагедії є незаконний дозвіл керівником польотів на аеродромі "Чугуїв" на злети зазначеного літака конвеєрним способом", - зазначив представник ДБР.

Він пояснив, що такі дозволи відбувалися протягом останніх чотирьох польотів перед трагедією.

"Під час заходу на останній зліт, коли була виявлена ​​поломка системи ПРТ-24, яка свідчила про некоректну роботу лівого двигуна, але через те, що відбувався конвеєр, зазначена поломка не змогла бути екіпажем виявлено своєчасно", - підкреслив він.

Приймачок зазначив, що екіпаж злетів з цієї поломкою, проте керівники польотів не надали практичну допомогу екіпажу в подальших діях для безпечної посадки літака.

"Внаслідок того, що екіпаж був недостатньо підготовленим до польотів вночі, при відсутності допомоги з боку керівництва, відбулося його падіння з подальшими трагічними наслідками", - заявив представник ДБР.

Крім того, слідство встановило, що під час навчальних польотів керівництво університету допускало польоти літаків з перевищенням їх допустимої злітно-посадкової маси.

"Відбувалися постійні змішування таких членів екіпажу-курсантів та постійні перевантаження кількості курсантів на борту літака. Що стосується 25 вересня, на борту літака замість визначених нормативами 10 курсантів-штурманів у салоні літака знаходилося аж 20, тобто в два рази більше", - пояснили в ДБР.

Також до виконання польотів незаконно допустили командира екіпажу. За словами Приймачка, він не мав права цього дня виконувати польоти вночі, оскільки не поновлював навички таких польотів протягом понад 11 місяців.

"У цей день він не впорався з ситуацією, оскільки не мав відповідних навичок", - сказав начальник слідчого відділу бюро.

У ДБР відзначили, що змішування екіпажів курсантів-льотчиків і курсантів-штурманів, перевищення їх кількості під час польотів, злети конвеєром - все це відбувалося з метою "економії часу на польоти, а також економії палива, якого не вистачало для забезпечення належного виконання програм підготовки льотчиків і штурманів".