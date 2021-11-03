ru ua
Ср, 03 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Авіакатастрофа Ан-12 в Росії: МЗС перевіряє дані про українців

Новость на русском →
Росія, Середа 03 листопада 2021 16:17
Авіакатастрофа Ан-12 в Росії: МЗС перевіряє дані про українців Фото: у Росії розбився білоруський Ан-12 (flickr.com by Pertti Sipilä)
Автор: Дмитро Левицький

У Російській Федерації розбився вантажний літак Ан-12 білоруської авіакомпанії "Гродно". На борту літака могли бути громадяни України, але ця інформація поки що перевіряється.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"МЗС України перевіряє інформацію про можливу наявність громадян України на борту літака, який зазнав катастрофи в Росії", - заявив представник міністерства.

Водночас білоруський портал Onliner опублікував список людей, які перебували на борту літака Ан-12. Правдивість цього списку, як зазначає портал, підтвердило Міністерство закордонних справ Білорусі.

Список екіпажу літака:

  • Олександр Єгоров - командир, Росія.
  • Олег Щучко - другий пілот, Україна.
  • Андрій Сергєєв - штурман, Білорусь.
  • Юрій Крополєв - бортмеханік, Росія.
  • Дмитро Гармоненко - інженер, Білорусь.
  • Максим Карпук - авіаційний інженер, Білорусь.
  • Олександр Чуприненко - Україна.

Нагадаємо, білоруський Ан-12 розбився при заході на посаду в російському Іркутську.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС Російська Федерація Авиакатастрофа
NEWS
Спалах коронавірусу. В Україні більше 23 тисяч COVID-випадків та 720 смертей: де найбільше
Спалах коронавірусу. В Україні більше 23 тисяч COVID-випадків та 720 смертей: де найбільше
DAILY
Як високі ціни на газ вдарять по аграріям і чи дорожчатимуть продукти
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Як високі ціни на газ вдарять по аграріям і чи дорожчатимуть продукти