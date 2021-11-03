Авіакатастрофа Ан-12 в Росії: МЗС перевіряє дані про українців
Фото: у Росії розбився білоруський Ан-12 (flickr.com by Pertti Sipilä)
У Російській Федерації розбився вантажний літак Ан-12 білоруської авіакомпанії "Гродно". На борту літака могли бути громадяни України, але ця інформація поки що перевіряється.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
"МЗС України перевіряє інформацію про можливу наявність громадян України на борту літака, який зазнав катастрофи в Росії", - заявив представник міністерства.
Водночас білоруський портал Onliner опублікував список людей, які перебували на борту літака Ан-12. Правдивість цього списку, як зазначає портал, підтвердило Міністерство закордонних справ Білорусі.
Список екіпажу літака:
- Олександр Єгоров - командир, Росія.
- Олег Щучко - другий пілот, Україна.
- Андрій Сергєєв - штурман, Білорусь.
- Юрій Крополєв - бортмеханік, Росія.
- Дмитро Гармоненко - інженер, Білорусь.
- Максим Карпук - авіаційний інженер, Білорусь.
- Олександр Чуприненко - Україна.
Нагадаємо, білоруський Ан-12 розбився при заході на посаду в російському Іркутську.