Авіахаб Перської затоки паралізований: найбільші компанії скасовують рейси

Американські та європейські авіакомпанії масово скасовують рейси на Близький Схід

Американські та європейські авіаперевізники почали припиняти польоти до Перської затоки на тлі зростаючого конфлікту між Ізраїлем та Іраном. США розглядають можливість нанесення ударів по іранських ядерних об'єктах, що підвищує загрозу ескалації.

American Airlines призупинила щоденні рейси зі США в Доху. Finnair і Air Canada також скасували рейси в регіон, а United Airlines тимчасово припинила обслуговування маршруту в Дубай. Air France-KLM скасувала кілька рейсів у Дубай, а British Airways зупинила польоти в Бахрейн до кінця місяця. Air Canada також припинила рейси в Дубай.

Це перший випадок за останні 20 місяців, коли найбільші авіавузли Перської затоки виявилися зачепленими масовими скасуваннями.

Раніше обмеження стосувалися переважно територій навколо Ізраїлю і маршрутів, якими можуть проходити іранські ракети.

Зростаюча загроза для раніше стабільного регіону

Такий розвиток подій підкреслює зростаючі ризики навіть у тих частинах Близького Сходу, які раніше вважалися безпечними. Тегеран погрожує завдати ударів по американських базах у регіоні та закрити Ормузьку протоку - стратегічно важливий морський шлях для експорту нафти.

Дубай і Доха є ключовими міжнародними авіаційними хабами. Їхнє географічне положення робить їх основними точками пересадки між США, Європою та Азією.

Ризики для цивільних авіаперевезень зростають

Останні події посилюють побоювання щодо цивільних польотів над зонами конфлікту. У літака Emirates Boeing 777 виникли проблеми в Тегерані, а лайнер Azerbaijan Airlines, імовірно, був вражений російською ракетою біля Грозного наприкінці 2024 року і пізніше розбився в Казахстані - загинуло 38 осіб.

В історії цивільної авіації вже були трагічні інциденти - наприклад, збитий російською ракетою літак Malaysia Airlines MH17 над Україною, унаслідок чого загинули 298 осіб.

США попереджають і посилюють заходи безпеки

Американські авіалінії відреагували після того, як посольство США в Катарі закликало громадян бути особливо пильними. Було рекомендовано уникати масових скупчень людей і місць, пов'язаних зі США, і "триматися в тіні".

American Airlines скасувала рейси до 22 червня. United Airlines призупинила рейси між Ньюарком і Дубаєм до подальшого повідомлення, а Delta і United вже раніше припинили рейси в Тель-Авів.

Загострення ситуації почалося після атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Ізраїль відповів ударами по сектору Газа і проіранським угрупованням у Лівані та Ємені, а з 13 червня почав завдавати ударів по іранських ядерних об'єктах.