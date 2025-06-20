Авиахаб Персидского залива парализован: крупнейшие компании отменяют рейсы

Американские и европейские авиакомпании массово отменяют рейсы на Ближний Восток

Американские и европейские авиаперевозчики начали приостанавливать полеты в Персидский залив на фоне растущего конфликта между Израилем и Ираном. США рассматривают возможность нанесения ударов по иранским ядерным объектам, что повышает угрозу эскалации.

American Airlines приостановила ежедневные рейсы из США в Доху. Finnair и Air Canada также отменили рейсы в регион, а United Airlines временно прекратила обслуживание маршрута в Дубай. Air France-KLM отменила несколько рейсов в Дубай, а British Airways остановила полеты в Бахрейн до конца месяца. Air Canada также прекратила рейсы в Дубай.

Это первый случай за последние 20 месяцев, когда крупнейшие авиаузлы Персидского залива оказались затронутыми массовыми отменами.

Ранее ограничения касались в основном территорий вокруг Израиля и маршрутов, по которым могут проходить иранские ракеты.

Растущая угроза для ранее стабильного региона

Такое развитие событий подчеркивает растущие риски даже в тех частях Ближнего Востока, которые ранее считались безопасными. Тегеран угрожает нанести удары по американским базам в регионе и закрыть Ормузский пролив - стратегически важный морской путь для экспорта нефти.

Дубай и Доха являются ключевыми международными авиационными хабами. Их географическое положение делает их основными точками пересадки между США, Европой и Азией.

Риски для гражданских авиаперевозок возрастают

Последние события усиливают опасения относительно гражданских полетов над зонами конфликта. У самолета Emirates Boeing 777 возникли проблемы в Тегеране, а лайнер Azerbaijan Airlines, вероятно, был поражен российской ракетой возле Грозного в конце 2024 года и позже разбился в Казахстане - погибло 38 человек.

В истории гражданской авиации уже были трагические инциденты - например, сбитый российской ракетой самолет Malaysia Airlines MH17 над Украиной, в результате чего погибли 298 человек.

США предупреждают и усиливают меры безопасности

Американские авиалинии отреагировали после того, как посольство США в Катаре призвало граждан быть особенно бдительными. Было рекомендовано избегать массовых скоплений людей и мест, связанных с США, и "держаться в тени".

American Airlines отменила рейсы до 22 июня. United Airlines приостановила рейсы между Ньюарком и Дубаем до дальнейшего уведомления, а Delta и United уже ранее прекратили рейсы в Тель-Авив.

Обострение ситуации началось после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Израиль ответил ударами по сектору Газа и проиранским группировкам в Ливане и Йемене, а с 13 июня начал наносить удары по иранским ядерным объектам.