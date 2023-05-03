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Авіабомби та міномети. Росія знову атакувала прикордоння Сумської області

Фото: Росія знову атакувала прикордоння Сумської області (wikipedia.org)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти пізно ввечері, а також сьогодні вранці знову били по прикордонню Сумської області. Ворог застосовував авіацію та міномети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Північ".

"З 22:00 2 травня по 09:00 3 травня російські війська вчергове обстріляли прикордоння Сумської області", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, з 22:05 до 22:10 2 травня зафіксовано 2 пуски, попередньо КАБ, з російського Су-35 по н.п. Свеса. Внаслідок чого було пошкоджене підприємство. Інформація щодо постраждалих та руйнування уточнюється.

Крім того, з 07:15 до 08:30 3 травня було зафіксовано 15 "прильотів", ймовірно з міномета 120 мм. З них сім було в районі н.п. Нововасилівка, а вісім в районі н.п. Червоне.

Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Раніше повідомлялося, що росіяни скинули КАБи на навчальний заклад у Сумській області.

Також ми писали, що за квітень окупанти інтенсивно обстрілювали прикордонні регіони України. При цьому найчастіше з північних регіонів Росія атакувала за цей місяць Сумську область.

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