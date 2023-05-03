Авиабомбы и минометы. Россия снова атаковала приграничье Сумской области

"С 22:00 2 мая по 09:00 3 мая российские войска в очередной раз обстреляли пограничные Сумской области", - говорится в сообщении.

В частности, с 22:05 до 22:10 2 мая зафиксировано 2 пуска, предварительно КАБ, с российского Су-35 по н.п. Свес. В результате было повреждено предприятие. Информация о пострадавших и разрушении уточняется.

Кроме того, с 07:15 до 08:30 3 мая было зафиксировано 15 "прилетов", предположительно из миномета 120 мм. Из них семь было в районе н.п. Нововасиловка, а восемь в районе н.п. Красное.

О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Ранее сообщалось, что россияне сбросили КАБ на учебное заведение в Сумской области.

Также мы писали, что за апрель оккупанты интенсивно обстреливали пограничные регионы Украины. При этом чаще всего из северных регионов Россия атаковала за этот месяц Сумскую область.

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