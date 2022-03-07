Авиабомбардировка Харькова: за сутки погибли по меньшей мере 8 человек

В ночь на 7 марта русские войска предприняли очередную авиабомбардировку Харькова и области. Погибли по меньшей мере 8 человек, полностью или частично разрушены многоэтажки, админздания, больницы, учреждения образования и общежития.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"За сутки с 6 по 7 марта враг с новой силой, проводил обстрелы и воздушные бомбардировки жилых кварталов и различные объекты Харькова и сельских населенных пунктов области, в результате чего произошло множество разрушений и пожаров", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, в 19:15 было очередное массированное авиабомбардировки города Харькова, в результате чего были полностью или частично разрушены многоэтажные жилые дома, админздания, медучреждения, учебные заведения и общежития.

Также произошли масштабные пожары в 21 здании центральной части города, в частности:

на пер. Карбышева - 3 пожара, из которых 2 в 15-и 4-этажных жилых домах;

Гимназическая набережная пожар в Харьковском муз. училище;

Московский проспект - 10 пожаров, из которых 7 в многоэтажных жилых домах и студенческих общежитиях, 1 в медучреждении;

Площадь Героев Небесной сотни-7 пожаров, 4 из которых жилые здания.

Кроме того, в результате обстрелов были разрушены или частично разрушены 11 зданий на вул. Гиршмана, Чернышевского, Алчевских, Мироносицкая.

Всего за сутки спасатели совершили более 60 выездов для ликвидации пожаров, а также разборки завалов разрушенных зданий.

Всего было привлечено более 50 единиц пожарно-спасательной техники и около 300 человек личного состава ГСЧС.

Спасателями во время ликвидации пожаров и разборке завалов были спасены и эвакуированы около 200 человек.

Также пожарные под завалами обнаружили тела 8 погибших. Окончательная информация о погибших и пострадавших уточняется.