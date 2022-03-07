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Авіабомбардування Харкова: за добу загинули щонайменше 8 людей

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Харківська область, Понеділок 07 березня 2022 08:26
Авіабомбардування Харкова: за добу загинули щонайменше 8 людей Фото: внаслідок авіабомбардування Харкова загинули щонайменше 8 людей (facebook.com/MNSKHARKIV)
Автор: Марія Кучерявець

В ніч на 7 березня російські війська здійснили чергове авіабомбардування Харкова та області. Загинули щонайменше 8 людей, повністю або частково зруйновані багатоповерхівки, адмінбудівлі, лікарні, заклади освіти та гуртожитки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

"За добу з 6 по 7 березня ворог з новою силою, проводив обстріли та повітряні бомбардування, житлових кварталів та різних об'єктів Харкова та сільських населених пунктів області, в результаті чого сталось безліч руйнацій і пожеж", - йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, о 19:15 було чергове масоване авіабомбардування міста Харкова, внаслідок чого були повністю або частково зруйновані багатоповерхові житлові будинки, адмінбудівлі, медзаклади, заклади освіти та гуртожитки.

Також стались масштабні пожежі у 21 будівлі центральної частини міста, зокрема:

  • на пров. Карбишева - 3 пожежі, з яких 2 у 15- та 4-поверхових житлових будинках;
  • Гімназійна набережна пожежа у Харківському муз. училищі;
  • Московський проспект - 10 пожеж, з яких 7 у багатоповерхових житлових будинках та студентських гуртожитках, 1 у медзакладі;
  • Майдан Героїв Небесної сотні - 7 пожеж, 4 з яких житлові будівлі.

Крім того, в результаті обстрілів були зруйновані або частково зруйновані 11 будівель на вул. Гіршмана, Чернишевського, Алчевських, Мироносицька.

Загалом за добу рятувальники здійснили понад 60 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель.

Всього було залучено понад 50 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 300 чоловік особового складу ДСНС.

Рятувальниками під час ліквідації пожеж та розбиранні завалів було врятовано та евакуйовано близько 200 чоловік.

Також вогнеборці під завалами виявили тіла 8 загиблих осіб. Остаточна інформація щодо загиблих та постраждалих наразі уточнюється.

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