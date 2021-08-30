UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В августе ТЭС увеличили закупки угля на 106 тысяч тонн, - Минэнерго

Автор: Наталия Гурковская

Поставка угля на склады ТЭС в августе увеличились на 8,2% до или на 106 тыс. тонн, по сравнению с июлем.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства энергетики.

В августе на склады ТЭС поступило 1,39 млн тонн угля в то время как в июле - 1,29 млн тонн.

В частности, с 1 по 30 августа на ТЭС поступило 115 тыс. тонн антрацитового угля и 1,28 млн тонн угля газовой марки.

Больше всего угля в августе поступило на Бурштынскую ТЭС (298 тыс. тонн), Кураховскую (235 тыс. тонн) и Запорожскую (170 тыс. тонн). Все три станции принадлежат компании "ДТЭК Энерго".

Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен ТЭС и ТЭЦ не имели возможности покупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ГК ТЭС начали контрактовать новые объемы угля в том числе по импорту.

Как сообщалось,13 августа ДТЭК заключил соглашение на поставку 320 тыс. тонн энергетического угля из Польши. 27 августа ДТЭК и "Центрэнерго" договорились о начале импорта угля из США. Первая партия 75 тыс. тонн прибудет в Украину в ближайшие месяцы.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЭС