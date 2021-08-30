У серпні ТЕС збільшили закупівлі вугілля на 106 тисяч тонн, - Міненерго

Постачання вугілля на склади ТЕС в серпні збільшилися на 8,2% до або на 106 тис. тонн, в порівнянні з липнем.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства енергетики.
У серпні на склади ТЕС надійшло 1,39 млн тонн вугілля в той час як в липні - 1,29 млн тонн.
Зокрема, з 1 по 30 серпня на ТЕС надійшло 115 тис. тонн антрацитового вугілля і 1,28 млн тонн вугілля газової марки.
Найбільше вугілля в серпні надійшло на Бурштинську ТЕС (298 тис. тонн), Курахівську (235 тис. тонн) і Запорізьку (170 тис. тонн). Всі три станції належать компанії "ДТЕК Енерго".
Нагадаємо, в травні-липні через різкий обвал цін ТЕС і ТЕЦ не мали можливості купувати вугілля в повному обсязі, що призвело до зниження запасів палива. У серпні ситуація виправилася і ГК ТЕС почали контрактувати нові обсяги вугілля в тому числі по імпорту.
Як повідомлялось, 13 серпня ДТЕК уклав угоду на поставку 320 тис. тонн енергетичного вугілля з Польщі. 27 серпня ДТЕК і "Центренерго" домовилися про початок імпорту вугілля з США. Перша партія 75 тис. тонн прибуде в Україну в найближчі місяці.