ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В августе ТЭС увеличили закупки угля на 106 тысяч тонн, - Минэнерго

Новина українською →
Киев, Понедельник 30 августа 2021 13:22
В августе ТЭС увеличили закупки угля на 106 тысяч тонн, - Минэнерго Фото: запасы угля в августе существенно увеличились по сравнению с июлем (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Поставка угля на склады ТЭС в августе увеличились на 8,2% до или на 106 тыс. тонн, по сравнению с июлем.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства энергетики.

В августе на склады ТЭС поступило 1,39 млн тонн угля в то время как в июле - 1,29 млн тонн.

В частности, с 1 по 30 августа на ТЭС поступило 115 тыс. тонн антрацитового угля и 1,28 млн тонн угля газовой марки.

Больше всего угля в августе поступило на Бурштынскую ТЭС (298 тыс. тонн), Кураховскую (235 тыс. тонн) и Запорожскую (170 тыс. тонн). Все три станции принадлежат компании "ДТЭК Энерго".

Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен ТЭС и ТЭЦ не имели возможности покупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ГК ТЭС начали контрактовать новые объемы угля в том числе по импорту.

Как сообщалось,13 августа ДТЭК заключил соглашение на поставку 320 тыс. тонн энергетического угля из Польши. 27 августа ДТЭК и "Центрэнерго" договорились о начале импорта угля из США. Первая партия 75 тыс. тонн прибудет в Украину в ближайшие месяцы.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЭС
NEWS
Советником министра юстиции стала женщина с пожизненным лишением свободы: что известно
Советником министра юстиции стала женщина с пожизненным лишением свободы: что известно
DAILY
Министры на выход. Какие перестановки в Кабмине готовит команда Зеленского
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Министры на выход. Какие перестановки в Кабмине готовит команда Зеленского