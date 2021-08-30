У серпні ТЕС збільшили закупівлі вугілля на 106 тисяч тонн, - Міненерго

Постачання вугілля на склади ТЕС в серпні збільшилися на 8,2% до або на 106 тис. тонн, в порівнянні з липнем.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства енергетики.

У серпні на склади ТЕС надійшло 1,39 млн тонн вугілля в той час як в липні - 1,29 млн тонн.

Зокрема, з 1 по 30 серпня на ТЕС надійшло 115 тис. тонн антрацитового вугілля і 1,28 млн тонн вугілля газової марки.

Найбільше вугілля в серпні надійшло на Бурштинську ТЕС (298 тис. тонн), Курахівську (235 тис. тонн) і Запорізьку (170 тис. тонн). Всі три станції належать компанії "ДТЕК Енерго".