ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У серпні ТЕС збільшили закупівлі вугілля на 106 тисяч тонн, - Міненерго

Новость на русском →
Київ, Понеділок 30 серпня 2021 13:22
У серпні ТЕС збільшили закупівлі вугілля на 106 тисяч тонн, - Міненерго Фото: запаси вугілля в серпні істотно збільшилися в порівнянні з липнем (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Постачання вугілля на склади ТЕС в серпні збільшилися на 8,2% до або на 106 тис. тонн, в порівнянні з липнем.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства енергетики.

У серпні на склади ТЕС надійшло 1,39 млн тонн вугілля в той час як в липні - 1,29 млн тонн.

Зокрема, з 1 по 30 серпня на ТЕС надійшло 115 тис. тонн антрацитового вугілля і 1,28 млн тонн вугілля газової марки.

Найбільше вугілля в серпні надійшло на Бурштинську ТЕС (298 тис. тонн), Курахівську (235 тис. тонн) і Запорізьку (170 тис. тонн). Всі три станції належать компанії "ДТЕК Енерго".

Нагадаємо, в травні-липні через різкий обвал цін ТЕС і ТЕЦ не мали можливості купувати вугілля в повному обсязі, що призвело до зниження запасів палива. У серпні ситуація виправилася і ГК ТЕС почали контрактувати нові обсяги вугілля в тому числі по імпорту.

Як повідомлялось, 13 серпня ДТЕК уклав угоду на поставку 320 тис. тонн енергетичного вугілля з Польщі. 27 серпня ДТЕК і "Центренерго" домовилися про початок імпорту вугілля з США. Перша партія 75 тис. тонн прибуде в Україну в найближчі місяці.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТЕС
NEWS
Радником міністра юстиції стала жінка з довічним позбавленням волі: що відомо
Радником міністра юстиції стала жінка з довічним позбавленням волі: що відомо
DAILY
Міністри на вихід. Які перестановки в Кабміні готує команда Зеленського
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Міністри на вихід. Які перестановки в Кабміні готує команда Зеленського