В августе поставки угля на ТЭС увеличились на 12%, - Минэнерго

С начала августа среднесуточный объем поставок угля на теплоэлектростанции (ТЭС) увеличился на 11,5% до 48 тыс. тонн в сутки, по сравнению с аналогичным периодом июля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства энергетики.

За 19 дней августа на ТЭС поступило 911 тыс. тонн угольной продукции по сравнению с 817 тыс. т за первые 19 дней июля. Среднесуточная поставка угля на ТЭС возросла с 43 до 48 тыс. тонн. Больше всего угля в августе поставлено на Бурштынскую ТЭС (190 тыс. тонн), Кураховскую (132 тыс. тонн) и Запорожскую (104 тыс. тонн) ТЭС. Все три станции принадлежат "ДТЭК Энерго".