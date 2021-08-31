UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В августе на Донбассе погибли 9 украинских военных, 28 получили ранения

Автор: РБК-Украина

В течение последнего месяца на Донбассе погибли 9 украинских военных. Еще 28 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена Людмилу Денисову.

Она отметила, что накануне в результате обстрелов незаконными вооруженными формированиями, подконтрольными РФ, погиб один украинский боец, еще двое получили ранения и травм.

"В течение августа из-за нарушения оккупационным контингентом России режима прекращения огня, Украина потеряла 9 своих защитников, 28 были ранены", - сообщила Денисова.

Напомним, в субботу, 28 августа, на Донбассе пострадали 8 военных.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс