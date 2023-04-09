В Авдіївці продовжують шукати дітей, яких приховують батьки, не бажаючи евакуюватись

Правоохоронці продовжують пошуки дітей в Авдіївці Донецької області, яких приховують батьки і не хочуть евакуюватися. У місті ситуація залишається важкою через постійні обстріли російських військ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.
Так, за даними поліції, чотирьох дітей переховують батьки, які відмовляються евакуюватися.
"Двох дітей вже знайшли "Білі Янголи" та, наразі, переконують родину покинути місто", - розповіли у відомстві.
Крім того, під час останнього рятувального рейсу, поліцейські евакуювали з міста подружжя зі 100-річного будинку.
Ситуація в Авдіївці
Авдіївка через постійні атаки окупантів перейшла у "червону зону". Місто закрили для журналістів, цивільних та волонтерів.
На цьому тижні з Авдіївки планували примусово евакуювати всіх дітей, які там залишаються. За даними на 8 квітня в Авдіївці продовжують залишатися четверо дітей. При цьому громадянські відмовляються виїжджати з Авдіївки Донецької області, попри підвищену небезпеку. Своїх дітей місцеві приховують від евакуації.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.