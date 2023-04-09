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В Авдіївці продовжують шукати дітей, яких приховують батьки, не бажаючи евакуюватись

Фото: в Авдіївці продовжують шукати дітей, батьки яких не хочуть евакуюватися (t me pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталія Гурковська

Правоохоронці продовжують пошуки дітей в Авдіївці Донецької області, яких приховують батьки і не хочуть евакуюватися. У місті ситуація залишається важкою через постійні обстріли російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

Так, за даними поліції, чотирьох дітей переховують батьки, які відмовляються евакуюватися.

"Двох дітей вже знайшли "Білі Янголи" та, наразі, переконують родину покинути місто", - розповіли у відомстві.

Крім того, під час останнього рятувального рейсу, поліцейські евакуювали з міста подружжя зі 100-річного будинку.

Ситуація в Авдіївці

Авдіївка через постійні атаки окупантів перейшла у "червону зону". Місто закрили для журналістів, цивільних та волонтерів.

На цьому тижні з Авдіївки планували примусово евакуювати всіх дітей, які там залишаються. За даними на 8 квітня в Авдіївці продовжують залишатися четверо дітей. При цьому громадянські відмовляються виїжджати з Авдіївки Донецької області, попри підвищену небезпеку. Своїх дітей місцеві приховують від евакуації.

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АвдіївкаДонецька область