В Авдеевке продолжают искать детей, которых прячут родители, не желая эвакуироваться

Так, по данным полиции, четырех детей скрывают родители, отказывающиеся эвакуироваться.

"Двое детей уже нашли "Белые Ангелы" и сейчас убеждают семью покинуть город", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, во время последнего спасательного рейса полицейские эвакуировали из города супругов из 100-летнего дома.

Ситуация в Авдеевке

Авдеевка из-за постоянных атак оккупантов перешла в "красную зону". Город закрыли для журналистов, гражданских и волонтеров.

На этой неделе из Авдеевки планировали принудительно эвакуировать всех детей, которые там остаются. По данным на 8 апреля в Авдеевке продолжают оставаться четверо детей. При этом гражданские отказываются выезжать из Авдеевки Донецкой области, несмотря на повышенную опасность. Своих детей местные скрывают от эвакуации.