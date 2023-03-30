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З Авдіївки наступного тижня примусово евакуюють всіх дітей, - глава міста

Фото: вивезти дітей з Авдіївки планують наступного тижня (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Наступного тижня з Авдіївки планують примусово евакуювати всіх дітей, які наразі там залишаються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За словами Барабаша, в Авдіївці (Донецька область) планують наступного тижня провести примусову евакуацію шістьох дітей, які залишилися в місті і яких батьки ховають від представників влади, волонтерів і поліцейських.

"Не йдеться про вилучення дітей у батьків: хоча б один із них має обов'язково їхати з дитиною. Ми дали їм час, минуло майже два тижні - наступного тижня вже будемо силою вивозити. На жаль, діятимемо у такий спосіб. Не хотілося б до цього доходити, але якщо безвідповідальні батьки наражають своїх дітей на смертельну небезпеку, то вже нема про що говорити - треба просто брати й вивозити", - сказав він.

За його словами, представники військової адміністрації, поліції та волонтери, які опікуються евакуацією, намагалися дати людям шанс "самим до цього прийти", щодня умовляючи кожну сім'ю.

"Справа ж іще в тому, що вони ховають дітей, тікаючи від нас. Ми їх знаходимо, домовляємося, що завтра їдемо. Здається, ось навіть змогли вмовити, вони вже й валізи пакують, а вранці "Білі янголи" (спецпідрозділ поліції Донбасу, який у найгарячіших точках допомагає розвозити харчові набори та евакуювати населення - ред.) приїжджають забирати, а їх немає: вони за ніч змінили локацію", - розповів Барабаш.

Нагадаємо, днями уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, чи підтримує примусову евакуацію дітей з прифронтових зон.

Раніше віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук пояснювала механізм примусової евакуації.

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