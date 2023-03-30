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С Авдеевки на следующей неделе принудительно эвакуируют всех детей, - глава города

Фото: вывезти детей из Авдеевки планируют на следующей неделе (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

На следующей неделе из Авдеевки планируют принудительно эвакуировать всех детей, которые там остаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша в интервью "Интерфакс-Украина".

По словам Барабаша, в Авдеевке (Донецкая область) планируют на следующей неделе провести принудительную эвакуацию шестерых детей, оставшихся в городе и которых родители хоронят от представителей власти, волонтеров и полицейских.

"Речь не идет об изъятии детей у родителей: хотя бы один из них должен обязательно ехать с ребенком. Мы дали им время, прошло почти две недели - на следующей неделе уже будем силой вывозить. К сожалению, будем действовать таким образом. Не хотелось бы до этого доходить, но если безответственные родители подвергают своих детей смертельной опасности, то уже не о чем говорить - надо просто брать и вывозить", - сказал он.

По его словам, представители военной администрации, полиции и волонтеры, которые занимаются эвакуацией, пытались дать людям шанс "самым к этому прийти", ежедневно уговаривая каждую семью.

"Дело же еще в том, что они хоронят детей, убегая от нас. Мы их находим, договариваемся, что завтра едем. Кажется, вот даже смогли уговорить, они уже и чемоданы упаковывают, а утром "Белые ангелы" (спецподразделение полиции Донбасса, который в самых горячих точках помогает развозить пищевые наборы и эвакуировать население - ред.) приезжают забирать, а их нет: они за ночь сменили локацию", - рассказал Барабаш.

Напомним, на днях уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, поддерживает ли принудительную эвакуацию детей из прифронтовых зон.

Ранее вице-премьер-министр Ирина Верещук объясняла механизм принудительной эвакуации.

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