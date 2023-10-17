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З Авдіївки евакуювали ще 13 людей (відео)

Донбас, Вівторок 17 жовтня 2023 17:32
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З Авдіївки евакуювали ще 13 людей (відео) Фото: з Авдіївки Донецької області евакуювали ще 13 людей (t me pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталія Гурковська

Рятувальники евакуювали 13 цивільних з Авдіївки Донецької області, де в останній тиждень загострилась ситуація через намагання окупантів захопити місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Рятувальники Донеччини евакуювали 13 мешканців прифронтової Авдіївки", - йдеться в повідомленні.

Как зазначають в ДСНС, в місті досі лишаються цивільні, які ще не наважились виїхати.

"Щодня армія Росії знищує Авдіївку, обстрілюючи мирних громадян з артилерії та активно використовуючи авіацію", - додають в ДСНС, зазначаючи, що рятувальники, попри загрозу для власного життя, допомагають населенню під час евакуації.

Ситуація в Авдіївці

В останній тиждень ситуація у районі Авдіївки загострилася. Російські війська не залишають спроб захопити місто. За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби відбито понад 10 атак ворога в цьому районі. При цьому місцевих мешканців продовжують вивозити з міста невеликими групами, причому часто під обстрілами. Наприклад, правоохоронці потрапили під удар касетними боєприпасами в районі Авдіївки (Донецька область). Росіяни вдарили по них із установки "Ураган".

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