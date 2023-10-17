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Из Авдеевки эвакуировали еще 13 человек (видео)

Донбасс, Вторник 17 октября 2023 17:32
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Из Авдеевки эвакуировали еще 13 человек (видео) Фото: из Авдеевки Донецкой области эвакуировали еще 13 человек (t me pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталия Гурковская

Спасатели эвакуировали 13 гражданских из Авдеевки Донецкой области, где в последнюю неделю обострилась ситуация из-за попыток оккупантов захватить город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"Спасатели Донецкой области эвакуировали 13 жителей прифронтовой Авдеевки", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ГСЧС, в городе до сих пор остаются гражданские, которые еще не решились уехать.

"Ежедневно армия России уничтожает Авдеевку, обстреливая мирных граждан из артиллерии и активно используя авиацию", - добавляют в ГСЧС, отмечая, что спасатели, несмотря на угрозу собственной жизни, помогают населению во время эвакуации.

Ситуация в Авдеевке

В последнюю неделю ситуация в районе Авдеевки обострилась. Российские войска не оставляют попыток захватить город. По данным Генштаба ВСУ, в течение суток отбиты более 10 атак врага в этом районе. При этом, местных жителей продолжают вывозить из города небольшими группами, причем часто под обстрелами. Например, правоохранители попали под удар кассетными боеприпасами в районе Авдеевки (Донецкая область). Россияне ударили по ним из установки "Ураган".

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