Авдіївка-Покровськ залишається основним напрямок фронту для Росії, - британська розвідка

"Ймовірно, напрямок Авдіївка-Покровськ у Донецькій області залишається у центрі зусиль Росії і, відповідно, там російські сили протягом останнього місяця підтримували найвищі операційні темпи", - йдеться у зведенні.

Британська розвідка зазначила, що російські війська продовжили просування на північ і захід від Очеретиного у напрямку Покровська. Також вони незначне просунулися у напрямку селища Нью-Йорк - добре укріплений район та остання точка лінії зіткнення, що існувала до повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року.

У Міноборони Британії припускають, що росіяни могли взяти тактичну паузу у районі Часового Яру, проводячи розвідку.

"Біля міста Часів Яр Донецької області суттєвих змін у територіальному контролі не відбулося. Повідомлялося, що основні атаки російської піхоти припинилися протягом останніх кількох днів і що російські сили в основному діють розсіяними невеликими, пішими загонами", - зазначає розвідка.