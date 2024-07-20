Авдіївка-Покровськ залишається основним напрямок фронту для Росії, - британська розвідка

Окупаційні війська продовжують наступальні операції одночасно на кількох ділянках фронту. Напрямок Авдіївка-Покровськ залишається основним для військових зусиль Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії у Twitter (X).
"Ймовірно, напрямок Авдіївка-Покровськ у Донецькій області залишається у центрі зусиль Росії і, відповідно, там російські сили протягом останнього місяця підтримували найвищі операційні темпи", - йдеться у зведенні.
Британська розвідка зазначила, що російські війська продовжили просування на північ і захід від Очеретиного у напрямку Покровська. Також вони незначне просунулися у напрямку селища Нью-Йорк - добре укріплений район та остання точка лінії зіткнення, що існувала до повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року.
У Міноборони Британії припускають, що росіяни могли взяти тактичну паузу у районі Часового Яру, проводячи розвідку.
"Біля міста Часів Яр Донецької області суттєвих змін у територіальному контролі не відбулося. Повідомлялося, що основні атаки російської піхоти припинилися протягом останніх кількох днів і що російські сили в основному діють розсіяними невеликими, пішими загонами", - зазначає розвідка.
Протягом останніх місяців Покровський (колишній Авдіївський) напрямок залишається найгарячішою ділянкою фронту. За минулу добу українські підрозділи відбили там 36 штурмів ворога.
Крім того, окупанти залишаються активними на Торецькому, Куп'янському та Лиманському напрямках. Також вчора ЗСУ продовжують відбивати атаки росіян на півночі Харківської області.
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