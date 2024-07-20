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Авдеевка-Покровск остается основным направлением фронта для России, - британская разведка

Фото: Авдеевка-Покровск остается основным направлением для России (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Оккупационные войска продолжают наступательные операции одновременно на нескольких участках фронта. Направление Авдеевка-Покровск остается основным для военных усилий России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter (X).

"Вероятно, направление Авдеевка-Покровск в Донецкой области остается в центре усилий России и соответственно там российские силы в течение последнего месяца поддерживали самые высокие операционные темпы", - говорится в сводке.

Британская разведка отметила, что российские войска продолжили продвижение к северу и западу от Очеретино в направлении Покровска. Также они незначительно продвинулись в направлении поселка Нью-Йорк - хорошо укрепленный район и последняя точка линии столкновения, существовавшая до полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

В Минобороны Британии предполагают, что россияне могли принять тактическую паузу в районе Часового Яра, проводя разведку.

"Возле города Часов Яр Донецкой области существенных изменений в территориальном контроле не произошло. Сообщалось, что основные атаки российской пехоты прекратились за последние несколько дней и что российские силы в основном действуют рассеянными небольшими, пешими отрядами", - отмечает разведка.

 

Ситуация на фронте

В последние месяцы Покровское (бывшее Авдеевское) направление остается самым горячим участком фронта. За минувшие сутки украинские подразделения отбили там 36 штурмов врага.

Кроме того, оккупанты остаются активными на Торецком, Купянском и Лиманском направлениях. Также вчера ВСУ продолжают отражать атаки россиян на севере Харьковской области.

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Российская ФедерацияАвдеевкаВеликобританияДонецкая областьПокровскВойна в УкраинеВойна России против Украины