ЗСУ вдарили по вертолітному майданчику ворога: яка ситуація на фронті

Українські військові продовжують тримати оборону та стримувати наступальні дії ворога. Крім того, ЗСУ минулої доби атакували вертолітний майданчик окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також уразили одну станцію РЕБ, один ЗРК "Оса" та вертолітний майданчик.

За минулу добу на фронті відбулося 135 бойових зіткнень.

Харківський напрямок. Відбулося п’ять бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.

Куп'янський напрямок. Кількість атак за добу склала 10.

Лиманський напрямок. Ворог атакував 16 разів неподалік Греківки, Невського, Тернів, Новосадового, а також у Серебрянському лісі.

Сіверський напрямок. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Виїмки та Переїзного. Загалом відбулося 11 боєзіткнень.

Краматорський напрямок. Окупанти атакували дев'ять разів в районах Часового Яру, Кліщіївки, Григорівки та Білої Гори.

Торецький напрямок. Ворог здійснив 19 атак неподалік Північного, Торецька, Нью-Йорка та Залізного.

Покровський напрямок. Українські захисники відбили 36 штурмових дій. Загарбники за підтримки намагалися витіснити підрозділи ЗСУ із займаних рубежів. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоолександрівки та Новоселівки Першої.

Курахівський напрямок. Сили оборони відбили 11 атак біля Красногорівки, Карлівки, Парасковіївки та Костянтинівки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

Времівський напрямок. Противник здійснив один штурм неподалік Водяного.

Оріхівський напрямок. Окупанти і надалі намагаються вибити українські підрозділи з позицій. Сім атак росіян не мали успіху в районах Малої Токмачки, Щербаків, Роботиного та Новоандріївки

Придніпровський напрямок. Відбулося шість бойових зіткнень з ворогом на лівобережжі Дніпра.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж кордону України.